UNAM, IPN, UAM y Cinvestav crean alianza académica

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) firmaron la carta de intención para impulsar la “Alianza Universitaria de la Ciudad de México: Capital del Conocimiento de América”, un mecanismo de cooperación orientado a fortalecer y proyectar las capacidades académicas, científicas, tecnológicas, culturales y de innovación de las cuatro instituciones públicas de educación superior.

La firma del documento se realizó en el Centro Cultural Casa del Tiempo de la UAM y contó con la participación del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas; el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval; el director general del Cinvestav, Alberto Sánchez Hernández, y el rector general de la UAM, Gustavo Pacheco López.

Las instituciones destacaron que la Ciudad de México y su zona metropolitana concentran la mayor comunidad académica y científica del país. Tan solo las cuatro instituciones que integran la alianza reúnen a 72 mil integrantes del personal académico, de los cuales 10 mil 404 forman parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Matrícula

Asimismo, cuentan con una matrícula conjunta de 648 mil estudiantes distribuidos en 301 programas de licenciatura y 390 de posgrado. En materia de difusión cultural, generan anualmente alrededor de 19 mil actividades con una asistencia acumulada de 2.6 millones de personas.

Las universidades y centros de investigación involucrados operan además con un presupuesto conjunto de 81 mil 200 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 4 mil 600 millones de dólares.

Con la firma del documento, las instituciones expresaron su voluntad de avanzar durante 2026 hacia la suscripción de un convenio formal de colaboración que permita establecer mecanismos permanentes de coordinación y acciones específicas para aprovechar de manera conjunta sus capacidades académicas, científicas, tecnológicas y administrativas.