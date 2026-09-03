UNAM no está apegada al modelo neoliberal

Por lo menos 44 de los últimos 50 años han sido de bajo crecimiento para México, periodo durante el cual predominaron políticas de corte neoliberal que se tradujeron en un avance lento e inestable de la economía nacional, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas.

Al participar en la conmemoración del 50 aniversario de la transformación de la Escuela Nacional de Economía en Facultad, señaló que la entidad universitaria ha mantenido una posición crítica frente a la conducción económica del país y ha generado interpretaciones y propuestas propias con el objeto de atender sus problemas estructurales.

“Suponer que la Facultad se alineó con el modelo dominante durante estos años es simplemente desconocer la historia de la facultad y, en particular, de la División de Estudios de Posgrado”, sostuvo.

Lomelí Vanegas aseguró que esa división ha sido particularmente crítica de la orientación de las políticas económicas y congruente con la tradición que la institución asumió desde su creación como carrera: formar economistas útiles para el desarrollo de México.

Añadió que una universidad pública está obligada a discutir la realidad, desarrollar ideas e interpretaciones propias sobre los problemas nacionales y tratar de generar opciones para el desarrollo del país.

Inicios de la Facultad

Recordó que la historia de la Facultad de Economía comenzó en 1929, cuando se creó la carrera de Economía como parte de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Sus primeros años, contó, fueron complejos debido a la poca demanda y a las controversias acerca de su futuro.

En algunos momentos, explicó, se planteó la posibilidad de cerrar temporalmente la carrera, enviar al extranjero a quienes quisieran estudiar Economía y reabrirla cuando existiera una masa crítica de economistas formados fuera del país.

Pero en 1982 comenzó la crisis de la deuda, por lo que, de las cinco décadas transcurridas desde la transformación de la Escuela en Facultad, al menos 44 años han estado marcados por un crecimiento económico bajo, lento e inestable.

En ese periodo, agregó, predominaron las políticas de corte neoliberal. La Facultad de Economía, desde sus orígenes y con mayor intensidad a partir de la creación de su División de Estudios de Posgrado, discutió las consecuencias de esas políticas y los problemas estructurales de la economía mexicana.