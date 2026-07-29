UNAM pagó más de 100 mdp por el examen

La empresa Territorium Life, encargada de aplicar el examen en línea de ingreso a la UNAM, cobró un máximo de 101 millones de pesos, además sólo colocó a un supervisor por cada 150 aspirantes.

En el contrato firmado entre la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM y la empresa se acordó que la plataforma debería garantizar una “vigilancia efectiva y en tiempo real” de los exámenes, y que el equipo de supervisores tenían la obligación de alertar cualquier irregularidad que se pudiera presentar.

El contrato millonario también establecía que la plataforma debería contar con algoritmos específicos de inteligencia artificial para realizar un monitoreo automatizado, continuo y preciso de cada aspirante para la detección oportuna de posibles «comportamientos no permitidos» durante la duración del examen, como el uso de celulares o de terceras personas.

“La plataforma debe asegurar una vigilancia efectiva y en tiempo real de los exámenes”, se detalla en la página 14 del contrato.

Tras denuncias de presuntas irregularidades en el examen de admisión, el pasado 24 de julio, la UNAM suspendió la entrega de documentos y la inscripción al ciclo escolar 2026-2027 de los alumnos.