UNAM pone a prueba su nuevo examen de ingreso

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició en el Palacio de los Deportes la primera jornada de su Examen de Control Presencial para aspirantes a licenciatura. El proceso busca garantizar que cada resultado corresponda al desempeño de quien presenta la prueba, bajo vigilancia notarial, auditorías y personal universitario.

Entre tabletas sin conexión a internet, cientos de jóvenes y un operativo que no deja espacio a la improvisación, la UNAM comenzó el lunes en la Ciudad de México la aplicación de su Examen de Control Presencial.

El Palacio de los Deportes se convirtió desde temprano en el punto de encuentro para miles de aspirantes que buscan ingresar a alguna de las licenciaturas de la máxima casa de estudios.

La jornada arrancó con alrededor de 4 mil 200 jóvenes en el primer turno. Para los dos primeros turnos de este lunes, 8 mil 174 aspirantes ya habían presentado la prueba, informó Javier de la Fuente Hernández, secretario general de la UNAM.

Se aplicará durante tres días

En total, 42 mil 784 personas descargaron su cita para realizar el examen, que se aplicará durante tres días: este lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto, distribuidos en nueve turnos.

No obstante, esta vez la prueba no solo se juega en las respuestas de los estudiantes. También se juega en la seguridad del proceso.

De la Fuente Hernández explicó que la aplicación está acompañada por notarios y auditores, además de personal de la propia universidad encargado de vigilar el resguardo, la custodia de los exámenes y la integridad de los resultados.

La operación se desarrolla en dos pabellones y el llamado Domo de Cobre, al oriente de la capital, con la participación de más de 300 personas de la UNAM en las distintas tareas logísticas.

Examen sin internet y reactivos distintos

Los aspirantes responden la prueba mediante tabletas propiedad de la UNAM y algunas facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los dispositivos operan sin conexión a internet.

El soporte técnico está bajo responsabilidad de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, mientras que los reactivos fueron elaborados por especialistas de la propia universidad.

Cada examen consta de 120 preguntas, con reactivos que cambian en cada aplicación.

Maribel, una segunda prueba

Entre los primeros aspirantes en llegar al Palacio de los Deportes cerca de las ocho de la mañana, estuvo Maribel Martínez, quien en una primera instancia consiguió un lugar en Odontología, pero acudió al examen de control para volver a demostrar su preparación.

Para ella, repetir la prueba no es sencillo. Durante un año se preparó con un curso y dedicó largas jornadas al estudio, por lo que considera injusto que quienes hicieron trampa puedan competir con quienes sí se esforzaron.

La espera también se vive afuera

Mientras los aspirantes ingresaban al recinto, afuera surgió una pequeña economía alrededor del examen.

Vendedores ofrecían plumas, lápices y gomas para quienes llegaban sin algún artículo o querían llevar un repuesto. También aparecieron cubrebocas.

Y mientras ellos cruzaban los accesos del Palacio de los Deportes, sus padres se quedaban afuera.

Intentos de trampa en examen en Tijuana y León

Durante el primer turno del examen de control presencial de la UNAM en la Ciudad de México se registraron 16 incidencias técnicas, que obligaron a reubicar a igual número de aspirantes en otros equipos debido a fallas en las computadoras utilizadas para la aplicación.

Hasta el momento, la máxima casa de estudios ha informado de dos casos de aspirantes detectados intentando hacer trampa durante el examen en Tijuana, Baja California, y en León, Guanajuato; ambos están relacionados con el presunto uso de teléfonos celulares.