UNAM toma control de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que ayer la administración del plantel tomó control de las instalaciones, luego del retiro de los estudiantes paristas.

A través de un comunicado, la Facultad indicó que se están evaluando las condiciones en las que se encuentra el plantel, edificio por edificio, “considerando el alto grado de daño al patrimonio universitario y el saqueo”.

Cierran campus

En ese sentido, explicó que en los próximos días se iniciará la fase de reparación, mantenimiento y recuperación del patrimonio, por lo que el campus permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Reunión

Además, detalló que el Consejo Técnico sesionará el próximo lunes 27 de octubre para tomar las decisiones que privilegien la continuación del semestre y su conclusión.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad universitaria para mantenerse informada a través de los canales oficiales.