Unas 46 mil trabajadoras ya cuentan con pensión

En la conmemoración del Día Internacional de las Personas Trabajadoras del Hogar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reafirmó su compromiso de seguir trabajando en esfuerzos por reconocer y garantizar los derechos de este sector, “clave para el bienestar de millones de familias en México”.

En un comunicado destacó que la implementación del programa obligatorio de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha marcado un cambio significativo en el acceso a derechos laborales, pues a la fecha, 46 mil personas trabajadoras del hogar han alcanzado una pensión, mientras que 11 mil han iniciado su vida laboral bajo este esquema, fortaleciendo su acceso a una protección social integral.

La STPS detalló que actualmente 59 mil personas cuentan con vigencia y acceso a los cinco seguros que ofrece el IMSS, que incluyen atención médica, hospitalaria, medicamentos, incapacidades, pensión y prestaciones sociales. De este total, 65 por ciento son mujeres y 35 por ciento hombres.

Además, cerca de 72 mil beneficiarios han sido afiliados por las personas trabajadoras del hogar, lo que en conjunto representa más de 124 mil con acceso a cobertura integral.

“Estos avances son resultado de reformas clave impulsadas en años recientes, que han permitido visibilizar y reconocer los derechos de las personas trabajadoras del hogar como parte fundamental de la justicia social en México”, subrayó.

Señaló que con el objetivo de promover condiciones de trabajo digno en el sector, ha desarrollado un modelo de contrato para el trabajo del hogar y una guía orientativa que sistematiza los derechos y obligaciones que rigen esta relación laboral en México, con el fin de facilitar su formalización y brindar certeza tanto a personas trabajadoras como empleadoras.