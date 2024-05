Une la corrupción y el odio al PAN y PRI: Sheinbaum

A pocos días de la elección, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que el 2 de junio se tomará una decisión trascendental, y que el PAN y PRI representan el autoritarismo.

Desde Chihuahua, en uno de sus primeros cierres de campaña estatales, Sheinbaum reiteró su llamado a la ciudadanía a no vender su credencial de elector, ya que acusó que, en el último mes, la oposición se ha dedicado a comprar votos ofreciendo mil pesos por la credencial.

“Ellos se han dedicado a comprar votos en el último mes, si o no. Ahora no compran voluntades, ahora compran la tarjeta, la credencial de elector, ofrecen mil pesos porque no quieren que el pueblo de Chihuahua ejerza su voluntad, su derecho, nada de andar vendiendo la credencial de elector (ya que) es el arma pacífica más poderosa que tiene el pueblo de Chihuahua para poder definir su destino y voluntad”, destacó.

Por lo anterior, la exmandataria capitalina comentó que este 2 de junio se va a tomar una decisión transcendental y que los del ‘PRIAN’ los unen los negocios, la corrupción, el odio, la calumnia, la mentira.

“(...) ahora están juntos, y ellos representan, fíjense nada más, el autoritarismo. Fíjense que han hecho con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que han luchado por lo que está en la Constitución, la gratuidad de la educación y que han recibido, represión y amenazas”, dijo.

Añadió que ellos representan históricamente la represión, mientras que, Morena representa la libertad, “es nuestro movimiento quién históricamente ha defendido las libertades”, destacó.

Agregó, “calumnia, no tiene otra cosa que ofrecerle al pueblo, a quien va a votar por ellos, más que la mentira, qué es lo que tiene en el alma, un enorme odio, coraje; qué tenemos nosotros y cómo hacemos política, con amor y con la fuerza de la razón que tiene nuestro pueblo y que tiene nuestra historia, no hay que caer en la calumnia, en la mentira. Tienen que ayudarnos todos y todas”.

Durante el evento, la candidata presidencial se comprometió a apoyar al sector agropecuario que se ha visto afectado por la sequía en el país.