Unicef lamenta ataque en colegio de Michoacán

“Las escuelas deben ser espacios seguros, protectores y libres de violencia”, advirtió el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) al hacer hincapié que donde hay violencia no es posible enseñar ni aprender.

Después del reciente ataque ocurrido en un plantel de Michoacán, donde dos docentes fueron asesinadas, el organismo internacional expresó su profunda consternación por el hecho y envió condolencias a las familias de las víctimas, así como a la comunidad educativa afectada.

Alertó que cuando la violencia irrumpe en las aulas no solo se vulnera la seguridad de docentes y estudiantes, sino que se compromete su desarrollo y, en consecuencia, el futuro del país.

Unicef calificó como “profundamente preocupante” que un adolescente haya tenido acceso a un arma larga de alto poder, lo cual, señaló, obliga a revisar las redes de circulación de armas en México y las condiciones que permiten que niñas, niños y adolescentes estén expuestos a ellas.

De igual forma, advirtió acerca del riesgo de normalizar contextos donde la violencia se vuelve cotidiana para las infancias, lo que exige atender no solo el hecho aislado, más bien las causas estructurales: entornos de riesgo, falta de oportunidades y ausencia de redes de protección.

“La violencia armada no puede explicarse desde una sola causa ni prevenirse con respuestas simples”, indicó, al enfatizar que se requiere actuar sobre factores de fondo, fortalecer entornos protectores y promover el desarrollo emocional desde edades tempranas.

En este contexto, el organismo reconoció el llamado de la presidenta Sheinbaum para analizar las raíces de estos hechos y ofreció su apoyo al gobierno federal en tres líneas de acción.

La primera es reforzar la prevención de la violencia en entornos escolares mediante protocolos de seguridad, capacitación docente para detección temprana de riesgos y el impulso de habilidades de convivencia pacífica.

La segunda contempla estrategias de acompañamiento psicosocial, especialmente dirigidas a adolescentes expuestos a dinámicas violentas, con enfoques integrales y de género que atiendan las causas.