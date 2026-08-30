Unida, oposición ganaría 12 de 17 gubernaturas: Alito

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que en caso de que todos los partidos políticos de oposición se unieran en 2027, ganarían 12 de las 17 gubernaturas en disputa y competirían por las otras cinco con Morena.

Debido a ello, hizo un llamado a pensar en México, antes que en intereses particulares.

“Lo que está en juego es México”, dijo, y recalcó que, si hay coalición, la oposición ganaría con seguridad las gubernaturas de Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Zacatecas, Colima, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. “Se nos abre un escenario de competencia en todos. Se nos abren las posibilidades de competir en todas, prácticamente”, expresó.

El partido siempre piensa en México

Al participar en la V Reunión Plenaria de los legisladores federales del Partido Revolucionario Institucional, en la sede nacional del tricolor, ante los senadores y diputados federales afirmó que el partido siempre piensa en México, no en cálculos políticos.

Por eso, agregó: “seguimos impulsando la coalición, porque es lo que le conviene a México”.

Destacó que en el encuentro que tuvo con la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ella le dijo que en México “ustedes tienen todo para el 2030. Tienen el 27 y el 30. Nosotros tardamos 25 años en entender que no podemos pulverizar a la oposición”. Recordó que desde hace seis años él ha advertido que no hay que pulverizar a la oposición, y subrayó que Movimiento de Regeneración Nacional sólo ha ganado en coalición.

Acompañado de la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, y los coordinadores parlamentarios, Manuel Añorve y Rubén Moreira, indicó que, en la última elección en Durango, de 39 municipios Morena ganó uno, mientras que en Coahuila se le ganó de manera contundente.

“Las coaliciones llegaron para quedarse. ¿Cómo ganan ellos? En coalición”, recalcó.

Subrayó que en las últimas elecciones en América Latina ha habido cambios importantes. Recordó que se acerca la elección de Brasil y luego la de México, por lo que enfatizó la necesidad de que se compita entre dos bloques.