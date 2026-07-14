Unidad sí, pero con reservas

Jorge Romero Herrera manifestó su solidaridad con los connacionales víctimas de abusos en Estados Unidos, particularmente ante el fallecimiento de 17 mexicanos bajo custodia o en operativos migratorios. Sin embargo, calificó el llamado a la unidad de la presidenta Claudia Sheinbaum como “incongruente” e “inconsistente” con la línea política de su administración.

En entrevista con El Universal, el líder albiazul desmarcó el respaldo a los migrantes de la convocatoria del Poder Ejecutivo, asegurando que el apoyo a los trabajadores en el extranjero es un deber permanente que no depende de las invitaciones del Gobierno Federal.

PT pide a ONU y CIDH investigaciones

La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realicen investigaciones independientes por la muerte de 17 mexicanos en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), de Estados Unidos.

Morena ofrece absoluto respaldo

A través de un comunicado, Morena expresó su “absoluto respaldo” a la presidenta Claudia Sheinbaum, ante el llamado que realizó durante la conferencia matutina para que se sumen todas las fuerzas políticas nacionales a condenar el fallecimiento de 17 connacionales a manos de ICE.

MC respalda llamado de Sheinbaum

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, respaldó el llamado que la presidenta le hizo a los integrantes de los partidos políticos para cerrar filas en torno a la defensa de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos.

En sus redes sociales, el líder naranja sostuvo que el Gobierno Federal debe actuar con contundencia en torno al tema.

“México debe actuar con contundencia en la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos dentro y fuera de nuestro territorio”, declaró.