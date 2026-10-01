Unifican coordinación de procesos de selección

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concentró en una sola instancia la organización y coordinación de los procesos de selección para el ingreso a la institución y designó a Joaquín Narro Lobo como titular de la nueva Coordinación de Administración y Servicios Escolares.

Dicha designación, hecha por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, atendió una de las recomendaciones de la Comisión Técnica de Personas Expertas que revisó el examen de admisión a la carrera para el ciclo escolar 2026-2027/1, anunció la máxima casa de estudios.

En un comunicado, dijo que esta nueva coordinación tendrá la responsabilidad de implementar un modelo de gobernanza que defina las funciones de cada área durante las distintas etapas del ingreso a la UNAM y fortalezca los mecanismos de validación de los instrumentos de evaluación.

Asimismo, deberá garantizar la participación oportuna de las áreas especializadas en tecnologías de la información y comunicación (TIC) y establecer mecanismos permanentes de asesoría y acompañamiento técnico.

Proceso

Narro Lobo había sido nombrado el pasado 27 de julio secretario técnico de la Comisión de Personas Expertas encargada de revisar el proceso de selección de ingreso a la educación superior.

El nuevo funcionario es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con más de 15 años de experiencia docente, jurídica y en la administración pública y universitaria.

De febrero de 2024 a abril de 2026 encabezó la Dirección General de Atención a la Comunidad y, de abril pasado a septiembre, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. También se desempeñó como secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El secretario General de la UNAM, Javier de la Fuente Hernández, le dio posesión del cargo este martes.

Como parte de la reorganización de los servicios escolares, la nueva Coordinación de Administración y Servicios Escolares también quedará a cargo del Programa de Becas de la Universidad.