Universidad del Bienestar es multada en Oaxaca

Por no acatar una orden judicial, la Coordinación General de la Universidad Bienestar deberá de pagar más de 13 mil 400 pesos a Ángel, un joven autista que vivió discriminación por parte del coordinador de la Universidad “Benito Juárez”, ubicado en Ciudad Ixtepec, Oaxaca.

“Este triunfo es para todas y todos a los que se les ha discriminado y violado sus derechos”, dijo a un medio local José Luis, abogado que acompaña a Ángel.

El defensor señaló que este logro no es solo para el joven Ángel, sino, para todas las niñeces y jóvenes en situación de autismo que se les ha transgredido sus derechos en distintas instituciones educativas.

Ángel Antonio “M” es estudiante de la Licenciatura de Expresión y Producción Artística de la Universidad Bienestar “Benito Juárez”, ubicado en Ixtepec, y fue expulsado en el mes de mayo del 2026, por su condición de autista.

De acuerdo con los familiares del joven, fue “expulsado” bajo engaños de la Universidad del Bienestar de Ciudad Ixtepec “Benito Juárez”, cuando el coordinador de la institución, Víctor Manuel Toledo Enríquez, aprovechándose de su condición obligó al Ángel a firmar su baja voluntaria, tras apenas cursar el primer semestre de estudios.

Por esta razón, el abogado interpuso un amparo para que le permitiera al joven continuar con sus estudios como derecho, luego de ello, un juez federal ordenó a los directivos de la Universidad del Bienestar reincorporar al joven, pero esto no se cumplió, por lo que fue sancionado.

De acuerdo a la ratificación, se ordena la reincorporación del estudiante a sus actividades académicas.