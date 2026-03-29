Unos 23 ediles fiscalizados están bajo sospecha

De 26 alcaldes fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, 23 resultaron con irregularidades tanto por falta de documentos como por sospecha de malversación de fondos.

Por esa razón están advertidos de que deberán cubrir esas inconsistencias a riesgo de ser denunciados ante autoridades penales.

De los 26 alcaldes de Yucatán auditados, solo tres ediles resultaron libres de inconsistencias o posibles irregularidades.

Seguimiento

Los demás, es decir 23, seguirán bajo indagación de la ASF.

Aparte, deberán ser auditados por la Auditoria Superior de Yucatán (ASY).

Por su parte, los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Naomi Peniche y Daniel González Quintal, consideraron que es urgente “endurecer” las leyes para evitar que sigan “saqueos” de los recursos públicos. “Es intolerable que los alcaldes actúen con irresponsabilidad en el uso y manejo de fondos públicos”, advirtió la legisladora Peniche.

Finalmente, el diputado González Quintal manifestó que pedirán a la Auditoría Superior de Yucatán que profundice sobre la investigación contra los alcaldes.