Urge al PJF devolver 15 mmdp de los fideicomisos

El presidente dijo que esperará la respuesta de la ministra Piña sobre el tema de los recursos de los fideicomisos. Cortesía

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Poder Judicial de la Federación (PJF) a resolver ya la devolución de 15 mil millones de pesos —de sus fideicomisos— para destinarlos a los damnificados del huracán Otis.

“Por cierto, no he escuchado nada de la devolución, eso es lo que me importa, lo de los 15 mil millones para Acapulco”, dijo el titular del Ejecutivo en la conferencia mañanera en Palacio Nacional el jueves.

El 31 de octubre el jefe del Ejecutivo Federal planteó a la presidenta de la SCJN, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, un acuerdo para que los recursos de los 13 fideicomisos que fueron eliminados en la discusión del Presupuesto 2024 se destinen a atender los daños provocados por Otis.

El presidente señaló en su momento que habría que esperar a que se publique la Ley de Ingresos del Presupuesto y, luego, a que no haya controversia, como lo ha planteado la oposición, para llevar a cabo este reintegro de recursos.

Añadió que espera a la respuesta de la ministra Piña pues hasta el momento la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, no le ha informado si se ha reunido con la presidenta del Poder Judicial.

Fobaproa

Tras la aprobación del PEF, Obrador reaccionó a la propuesta que hizo el diputado priista, Rubén Moreira, para que 40 mil millones de pesos destinados al pago del Fobaproa fueran reasignados a la atención de la emergencia en Guerrero, ante la devastación del huracán Otis.

Sobre el tema del sector turístico en las zonas afectadas de Acapulco, luego de que el mandatario federal sostuviera un encuentro con empresarios de Acapulco, informó que se llegó al acuerdo para que se tengan más de tres mil habitaciones para marzo y abril del próximo año, en el marco de la realización del Tianguis Turístico de Acapulco.

“Incluso quiero aprovechar porque va haber un evento internacional de tenis, ya en Acapulco en febrero, y me decía que ayudáramos para que la gente no rechazara este evento con la idea de que es un evento elitista y que la gente necesita ser atendida antes de tener un evento internacional de tenis”, comentó.

Piden aclarar contratos

Luego de que se informara que la firma Starlink, del millonario Elon Musk, ganó dos mega contratos con montos que podrían ir hasta los tres mil 864 millones de pesos para proveer servicios de internet en diferentes puntos públicos del país, de acuerdo con los expedientes de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (TEIT), AMLO pidió que se aclare si se hizo el acuerdo.

Ademas pidió que se informe cómo va el avance de la instalación de las antenas de la Comisión de Federal de Electricidad y dónde ya hay servicio de internet.

Omar Fayad, embajador en Noruega

El mandatario federal defendió la designación de Omar Fayad Meses como embajador de México en Noruega, al señalar que tiene un compromiso con el “humanismo” del exgobernador de Hidalgo al enfrentar la tragedia de Tlahuelilpan.

Y al cuestionarlo si compraba conciencia con cargos diplomáticos, el presidente López Obrador respondió que no caería en provocaciones.