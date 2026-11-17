La corrupción implica el uso indebido de un cargo o poder para obtener ventajas personales o para terceros. Puede manifestarse en gobiernos, empresas u organizaciones, mediante prácticas como sobornos, desvío de recursos, tráfico de influencias o fraude.

Es pues, el abuso de poder o de una posición de autoridad para obtener beneficios indebidos, como dinero, favores o privilegios; afectando instituciones, economía y sociedad.

El fenómeno de la corrupción es un problema que ha venido afectando todas las agendas latinoamericanas, ya que ha crecido de manera extraordinaria en un periodo relativamente corto, desde 1990 a la fecha.

Este fenómeno ha ocupado un lugar sobresaliente en las plataformas y programas políticos; igualmente, se ha convertido en un obstáculo para la eficiencia del sistema democrático, lo que ha impactado en los niveles de satisfacción ciudadana en los últimos años.

En México, la corrupción en el ámbito público ha ocurrido debido a la fragilidad del sistema político y/o cuando un funcionario público o una persona perteneciente a la esfera gubernamental, con responsabilidades y atribuciones establecidas, es persuadido para realizar acciones que favorecen a aquel que provee de los beneficios, a través de recursos que no están legalmente previstos, lo que daña al público y a sus intereses.

La corrupción en la administración pública del país ha venido afectando el desarrollo político, económico y social de los mexicanos, intensificando la desigualdad social, la falta de crecimiento y competitividad, incrementando el desempleo y la pobreza.

Amén del impacto profundo que tiene en la legitimidad del gobierno y la transparencia, sin medios de contrapeso, control y observación, ya que provoca un debilitamiento de las instituciones, erosiona la confianza de la ciudadanía en su gobierno y destruye instituciones, vulnerando la aplicación de la ley, promoviendo impunidad y el hartazgo social.

En México, la grande y productiva nación, urge combatir la corrupción, es uno de los más grandes desafíos que se enfrenta para consolidar el desarrollo sostenido de la democracia. Es fundamental reforzar la gestión estratégica para mejorar y fortalecer el sistema político nacional.

Es indispensable dar prioridad a la calidad de servicios esenciales como educación, salud e infraestructura. Todo es medible, sí se puede acabar con la corrupción y alcanzar mayor acceso y calidad de los servicios, fomentar un sentido de confianza y estimular la participación pública en programas y servicios.