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Urge coordinar respuesta ante contexto global

Marzo 22 del 2026
Se debe encontrar soluciones ante lo que sucede en el mundo, dice canciller. Cortesía
Se debe encontrar soluciones ante lo que sucede en el mundo, dice canciller. Cortesía

Ante “los cambios que experimenta el mundo”, el canciller Juan Ramón de la Fuente indicó que América Latina y el Caribe deberían hacer todo lo que esté a su alcance para articular “una respuesta más contundente, de mayor concertación, más solidaridad, más generosidad y más acción colectiva”.

Esto porque, dijo, el contexto obliga a reafirmar ese propósito no solo como aspiración, sino como urgencia.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participó este sábado en la reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores, en el marco de la X Cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Bogotá.

“No siempre ha sido posible, pero sí hemos encontrado fórmulas viables y alternativas lo suficientemente importantes y atractivas como para no desecharlas. Este sigue siendo un espacio para encontrar soluciones a muchos de esos retos comunes”, dijo al señalar que en la Celac se ha demostrado que trabajar juntos es posible.

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