Urge coordinar respuesta ante contexto global

Ante “los cambios que experimenta el mundo”, el canciller Juan Ramón de la Fuente indicó que América Latina y el Caribe deberían hacer todo lo que esté a su alcance para articular “una respuesta más contundente, de mayor concertación, más solidaridad, más generosidad y más acción colectiva”.

Esto porque, dijo, el contexto obliga a reafirmar ese propósito no solo como aspiración, sino como urgencia.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participó este sábado en la reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores, en el marco de la X Cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Bogotá.

“No siempre ha sido posible, pero sí hemos encontrado fórmulas viables y alternativas lo suficientemente importantes y atractivas como para no desecharlas. Este sigue siendo un espacio para encontrar soluciones a muchos de esos retos comunes”, dijo al señalar que en la Celac se ha demostrado que trabajar juntos es posible.