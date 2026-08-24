Urge desaparición de poderes en Sinaloa: Jorge Romero

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, señaló que la nueva solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya confirma la gravedad de la crisis política que atraviesa Sinaloa, y advirtió que una nueva separación temporal del cargo no resuelve los señalamientos que existen en su contra.

En un comunicado, el panista advirtió que lo conducente es la desaparición de poderes en ese estado.

“Primero regresa como si nada hubiera ocurrido y ahora vuelve a pedir licencia. Pero una licencia no borra las acusaciones ni sustituye a la justicia. Desde Acción Nacional lo hemos dicho con absoluta claridad: lo que procede es el juicio político contra Rubén Rocha Moya y avanzar en la desaparición de poderes en Sinaloa”, afirmó.

Romero sostuvo que Acción Nacional había advertido previamente que Rocha Moya pretendía regresar al cargo y recordó que el PAN ha promovido distintas acciones institucionales para que responda por los señalamientos existentes en su contra.

“No basta con que hoy vuelva a separarse temporalmente del cargo. ¿Qué ha sucedido con el juicio político que solicitamos? ¿Qué ha sucedido con la desaparición de poderes? Sinaloa no puede seguir atrapado entre licencias, regresos y decisiones políticas mientras los problemas de fondo permanecen intactos”, sostuvo.

El presidente del PAN cuestionó además el comportamiento de Morena y del Gobierno Federal, después de que distintas figuras del oficialismo se deslindaran públicamente de la decisión de Rocha Moya de regresar a la gubernatura.

Jorge Romero sostuvo que el problema de fondo no desaparece con una nueva licencia y que el Congreso y las instituciones de justicia deben resolver las acciones pendientes.