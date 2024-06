Urge llevar a cabo la reforma al PJ

En la mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que “urge” la reforma al Poder Judicial porque “hay mucha corrupción” en ese espacio de la unión. “Está secuestrado tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco, y no está al servicio del pueblo”, declaró el mandatario.

Desde palacio nacional, López Obrador compartió que ve posible que en septiembre, antes que acabe su administración, esta reforma pueda estar discutida y eventualmente ser aprobada.

“Creo que podría hacerlo el nuevo Congreso, en septiembre, es el mes de la patria. En septiembre podría hacerse, claro, que desde hoy, ya, es más, ya está el debate, pero hay que hacerlo público, porque ya están actuando los que no quieren la reforma. Están ya moviéndose como siempre lo hacen”, aseveró en su conferencia.

Consideró que “el que nada debe nada teme”, por lo que llamó al Congreso de la Unión a citar a los foros o lo que sea necesario para iniciar el debate de la reforma constitucional para reformar el Poder Judicial, iniciativa que es una de las prioritarias para su eventual sucesora, Claudia Sheinbaum, como ella misma lo expresó el lunes tras la reunión que tuvo con el mandatario.

Y al ser cuestionado sobre su encuentro con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario federal afirmó que fue muy bueno, porque si hubiera llegado a la Presidencia una persona sin principios e ideales, estaría preocupado.

“El encuentro fue muy bueno, mucho muy bueno, es algo extraordinario, excepcional, lo mejor que le pudo haber pasado a México en estos momentos, es una bendición, así como lo merece nuestro pueblo”, expresó.

Ojalá aprendan la lección de la elección

Ai también, el Mandatario federal reprochó a la oposición que no lo escucharon, y que “les entraba por un oído y les salía por el otro”, de que en la ciudadanía ya hay mucha conciencia, pues se creen superiores, expertos y “sabiondos” con una “arrogancia extrema”.

López Obrador confió que con los resultados de las elecciones, la oposición aprenda “la lección de la elección” porque es de sabios cambiar de opinión.

“La gente está muy consciente, lo que siempre he dicho, no me hicieron caso, no me hicieron caso. Les entraba por un oído y les salía por otro, les estuve diciendo que ya hay mucha conciencia en el pueblo, respeten al pueblo…”.

Somos el gobierno que no devaluó moneda

Y en otro tema, Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese al impacto negativo que ha tenido durante una semana, tras el anuncio de que el plan C, se discutirá de inmediato en septiembre. El peso mexicano se encuentra fortalecido y afirmó que su gobierno pasará como “el gobierno que no devaluó su moneda”.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó en conferencia de prensa que México tiene una economía fuerte y con finanzas públicas sanas porque se ha combatido la corrupción.

Y la noche del lunes, se reunió en privado con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Sin embargo, en su conferencia de este martes, el titular del Ejecutivo no dio a conocer los temas que abordaron en el encuentro.