Urge ONU a fortalecer protección a mujeres y niñas

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Reem Alsalem, destacó la urgencia de fortalecer las políticas públicas, las estructuras institucionales y los recursos destinados a proteger a las mujeres y niñas.

Al participar en una reunión de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, reconoció los avances legislativos de México en materia de equidad y protección, pero subrayó que las leyes por sí solas no son suficientes.

La relatora también alertó sobre la reducción del perfil institucional de las políticas para las mujeres en varios países, donde ministerios o comisiones especializadas han sido fusionados o degradados a subsecretarías, dificultando la medición de resultados y la implementación efectiva de programas.

Alsalem explicó que muchos gobiernos priorizan solo a ciertos grupos vulnerables e invisibilizan las necesidades de otras mujeres, especialmente indígenas, de minorías sexuales, religiosas o étnicas.

“Para lograr equidad sustantiva, hay que adoptar medidas especiales y reconocer a las mujeres como categoría material específica”, puntualizó.

Preocupante tendencia

En cuanto a temas sensibles como prostitución y gestación subrogada, la relatora calificó como preocupante la tendencia a normalizar la explotación de las mujeres y niñas.

Alsalem advirtió que la prostitución constituye un sistema de violencia y violación de derechos humanos, que se ve agravado por la globalización, las crisis económicas y los conflictos.