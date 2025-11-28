Urge retomar diálogo y levantar bloqueos

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que los cierres carreteros demuestran que la inseguridad es un problema profundo y que se requiere atención al campo, por lo que exigió respuesta urgente por las pérdidas económicas que generan los bloqueos.

En un comunicado, el sindicato patronal indicó que son legítimas las exigencias de seguridad de los transportistas y de los productores agrícolas que, ante la crisis que enfrentan, piden un mayor precio pagado por la tonelada de maíz.

Explicó que los cierres carreteros, a nodos logísticos, aduanas fronterizas y rutas estratégicas en 33 de 55 ciudades y regiones participantes “generan retrasos, pérdidas económicas y riesgos para empresas y transportistas que dependen del flujo continuo de mercancías”.

Por lo que hizo un llamado a las autoridades a establecer una comunicación efectiva que permita restablecer de inmediato la libre circulación en carreteras, sin criminalizar a quienes alzan la voz por condiciones dignas de seguridad.