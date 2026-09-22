Urgen a comparar precios de remesas y gasolina

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, llamó a los consumidores a comparar precios y comisiones antes de realizar envíos de dinero desde Estados Unidos a México, así como al momento de comprar gasolina y productos de la canasta básica.

Durante la presentación del monitoreo de la Profeco, Escalante Ruiz informó que, en un ejercicio con envíos de 400 dólares, Finabien fue la remesadora que más pesos entregó en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, con 6 mil 967.53 pesos, mientras que Money Transfer otorgó 6 mil 610.26 pesos.

El funcionario destacó que, de acuerdo con un seguimiento de cuatro meses, enviar los recursos mediante Finabien habría representado una diferencia de mil 538.38 pesos frente a las opciones con menores rendimientos.

Gasolina

Respecto a los combustibles, informó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.68 pesos por litro, mientras que el diésel registró un promedio de 27 pesos.

Como parte del monitoreo, Profeco señaló una estación Pemex en Hermosillo, Sonora, con diésel a 26.95 pesos, mientras que una estación VP en Puebla, Puebla, fue identificada con un precio de 28.28 pesos por litro y un margen de ganancia de 2.66 pesos.

Canasta básica

Sobre la canasta básica, Escalante Ruiz recordó que los 24 productos deben mantenerse por debajo de 910 pesos. La Profeco identificó como la opción más barata una Bodega Aurrera en Puebla, con 757 pesos, mientras que en León, Guanajuato, un establecimiento registró el precio más alto, de 934.90 pesos.

Finalmente, informó que la Revista del Consumidor de septiembre incluye un estudio de calidad aplicado a 33 sopas instantáneas, en el que se realizaron 2 mil 37 pruebas y se detectaron cuatro marcas que contienen más grasa de la que declaran.