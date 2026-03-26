Urgen a SEP protocolos de seguridad en las escuelas

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) urgió a reforzar los protocolos de seguridad en las escuelas, tras el ataque ocurrido en la preparatoria privada Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, donde murieron las maestras María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla luego de que un estudiante de 15 años ingresó armado al plantel y abrió fuego.

En un comunicado, llamó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a reforzar los programas de prevención de violencia, salud mental y detección de señales de alerta en adolescentes, así como garantizar la capacitación continua del personal docente y directivo en materia de seguridad escolar.

Seguridad escolar

“Este hecho no es un incidente aislado, sino la manifestación más dolorosa de la falta de condiciones de seguridad en nuestros centros educativos y de la impunidad que permite que armas de alto poder lleguen a manos de menores”, expresó.

La ONG hizo un llamado al gobernador Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y a la Secretaría de Seguridad Pública para implementar de inmediato un protocolo de seguridad escolar integral que incluya revisión de accesos, detección temprana de riesgos y coordinación con las fuerzas de seguridad para proteger a estudiantes y docentes en todos los planteles del estado.

También a la Fiscalía General del Estado para que realice una investigación exhaustiva, ágil y transparente sobre el origen del arma utilizada (presuntamente un fusil AR-15), las posibles responsabilidades de adultos que permitieron su acceso al menor, y esclarecer cualquier vínculo con contenidos de odio difundidos en redes sociales.