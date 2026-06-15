Urgen designar titular de Secretaría de Mujeres

Diputadas federales del PAN exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum designar a la brevedad a la titular de la Secretaría de Mujeres.

A través de un comunicado afirmaron que la creación de la Secretaría de las Mujeres “fue el pretexto perfecto para acomodar una posición política como Citlalli Hernández y que cuando ya no les resultó necesario, la trasladaron a la dirigencia de Morena”.

Sostuvieron, además, que las mujeres ya dejaron de ser una prioridad para la 4T y para Sheinbaum.

“Es una pena que algo que se presumía elevar a rango de secretaría, como la atención a las mujeres, hoy sea un área en el olvido”, aseveró la diputada del PAN, Paulina Rubio.

Explicó que mientras no exista una titular, no hay una dirección ni una política focalizada, así como especializada en la protección y atención a las mujeres, algo que no ha ocurrido en dos meses.

“El PAN repudia y condena que la primer presidenta mujer, aquella que dijo haber roto el techo de cristal, tenga en el absoluto abandono y olvido el trabajo de la Secretaría de las Mujeres”, puntualizó.

La diputada Laura Álvarez Soto lamentó que en este país a las mujeres las sigan matando, desapareciendo, violentando y continúen padecido las brechas de desigualdad.