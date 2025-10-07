USA al tanto de nuevo caso de gusano barrenador

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dijo este lunes que el gobierno mexicano ya le informó de la detección de un nuevo caso de gusano barrenador en Nuevo León, pero destacó que se trata de un “incidente aislado” y que, pese al cierre de gobierno en Estados Unidos, se mantienen los esfuerzos contra esta plaga.

En un post en X, Rollins dijo que el nuevo caso de gusano barrenador se detectó a 272 kilómetros de la frontera sur de Estados Unidos. “Por el momento, creemos que se trata de un incidente aislado y que se encuentra a unas 100 millas (160 kilómetros) más al sur del último caso detectado”.

Aun así, indicó que “en las próximas horas tendremos personal sobre el terreno para verificar la situación de forma independiente”.

Rollins destacó que la máxima prioridad de Estados Unidos es “proteger el ganado y la producción alimentaria estadounidenses”.