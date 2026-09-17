Usa embajador en Canadá buque para dar el Grito

Como reflejo de la amplitud territorial de Canadá y de la voluntad de acercar las celebraciones nacionales a las comunidades mexicanas que residen lejos de la capital canadiense, este año la conmemoración del Grito de Independencia tuvo como escenario la costa del Pacífico.

Carlos Joaquín González, embajador de México en Canadá, compartió que encabezó el Grito de Independencia este 15 de septiembre desde el Buque Escuela Cuauhtémoc.

El exgobernador de Quintana Roo por el PAN-PRD, lanzó arengas por los héroes y heroínas que dieron patria y libertad, rodeado de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

“¡Viva el Buque Escuela Cuauhtémoc, viva la Secretaría de Marina Armada de México, viva la amistad entre México y Canadá, viva la comunidad de México en Canadá!”, gritó Joaquín González.

Al tocar la campana y ondear la bandera, el embajador designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo un pequeño tropiezo ante la comunidad mexicana y los elementos de la Semar.

Desde Victoria, Columbia Británica, calificó la celebración por el 216 Aniversario de la Independencia como “noche de orgullo y unidad por México”.