Usan IA y perfiles falsos para acosar a menores

Los criminales que buscan acercarse a las niñas, niños y adolescentes a través de los videojuegos en línea o las redes sociales se actualizan en el uso de la tecnología y la inteligencia artificial para lograr su objetivo, afirmó la elemento de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Fátima Colín.

“La foto de perfil puede ser una persona que no coincida con la que está detrás de la pantalla o puede ser hecha con la ayuda de inteligencia artificial, las publicaciones podemos tomarlas incluso desde el buscador más famoso, buscar los más atractivo, subirlo al muro y hacer que ese muro o ese perfil sea más atractivo para la persona”, explicó.

El modus operandi o el ciclo mediante el cual los criminales tratan de concretar un encuentro con los menores, señaló Colín, comienza con la creación de una identidad falsa, luego buscan hacerse amigos de los menores, generan confianza y crean un canal de comunicación.

Comparten otros medios de comunicación como redes sociales o número telefónico y finalmente piden un encuentro en persona; la entrada para que sean víctimas de diversos delitos.