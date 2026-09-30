Usan imagen de Harfuch para promocionar producto

La subgerente del Programa de Abasto Social Hidalgo de Leche para el Bienestar, Sharon Macotela Cisneros, causó polémica luego de que, a través de sus redes sociales, invitó a madres y padres de familia a dar a sus hijos Leche para el Bienestar, pero lo hizo de una manera peculiar al mostrar una cobija con la imagen de Omar García Harfuch como “motivación”.

“Vean nada más lo que me dio mi amiga Silvia. ¿A poco no es maravilloso? Bueno, yo quería mostrarles esto para darles un consejo a las mamás y a los papás: si quieren tener hijos así de inteligentes, fuertes y sanos, deben tomar Leche para el Bienestar”, dijo.

No es la primera ocasión en que Macotela Cisneros está envuelta en una polémica. Durante su paso por la legislatura anterior, recibió críticas por maquillarse durante una sesión, conducta que sus detractores calificaron de frívola y de falta de atención a los trabajos legislativos.