Uso de dinero en efectivo gana fuerza

A pesar de los esfuerzos de las autoridades financieras y del sector bancario para digitalizar los pagos, México sigue siendo un país intensivo en uso de dinero en efectivo, debido a factores entre los que destacan la economía informal y los fraudes en el sistema financiero, según especialistas.

Advierten que eso es aprovechado por organizaciones criminales para blanquear activos provenientes de actividades ilícitas que permiten no ser identificados. Datos del Banco de México (Banxico) muestran que la demanda de dinero en efectivo presenta un aumento anual de 7.3 %.

La circulación de billetes y monedas asciende a un total de 3.4 billones de pesos, una cifra que supera lo que se recaudó en 2025 por medio del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el gravamen más importante del sistema tributario.

El Banxico reconoce que, si bien el efectivo predomina como el medio de pago más utilizado entre los hogares urbanos, sobre todo para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas, el porcentaje de gasto que estos realizan con alternativas digitales va al alza.

Fraudes y economía informal

Federico Rubli, socio consultor del despacho MAAT Asesores, dijo que la llamada base monetaria sigue creciendo.

Afirmó que hay predilección de una parte importante de la población por el efectivo, algo natural al tener 60 % de la fuerza laboral en la economía informal. A causa del aumento de fraudes con tarjetas de crédito, comentó, muchos comercios se van a la segura y sólo aceptan efectivo.

Del otro lado de la moneda, el exfuncionario de Banxico mencionó que las actividades ilegales del crimen organizado, como cobros de derecho de piso, prostitución, narcomenudeo, etcétera, se manejan estrictamente con efectivo. “Las operaciones de lavado de dinero tienen que ser en efectivo para no dejar rastro”, enfatizó.

En menor medida, destacó, también influyen los elevados cobros de comisiones de la banca.

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es importante equilibrar el crecimiento digital y el acceso al efectivo para mantener sistemas de pagos sostenibles e inclusivos.