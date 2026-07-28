Usted ya va de salida, le responde edil a abuelito

La presidenta municipal morenista en Huimanguillo, Tabasco, Mari Luz Velázquez Jiménez, desató una nueva polémica y la indignación de ciudadanos e internautas luego de que se diera a conocer la despectiva respuesta que le dio a un adulto mayor, quien le reclamaba por las pésimas condiciones en las que se encuentran los caminos rurales debido al paso constante de maquinaria pesada relacionada con las obras del Tren Interoceánico.

Los hechos se registraron el pasado viernes 24 de julio, durante una asamblea comunitaria convocada para anunciar la construcción de un tramo carretero. En el momento en que la edil fue increpada por el habitante sobre el deterioro vial, esta respondió de forma tajante: “usted ya va de salida, señor, hay que cuidar a los jóvenes”.

La frase generó de inmediato la molestia de los asistentes, quienes reprocharon la actitud de la funcionaria. “Sí, pero ¿usted cómo sabe que ya va de salida? No lo ofenda”, le reclamó un asistente, mientras que otra persona enfatizó que “todos tenemos valor, chico y grande”. Incluso, una vecina le reviró directamente recordándole que “usted también va de salida” respecto a su puesto en el servicio público.

Tras el intercambio de consignas, Velázquez Jiménez exigió respeto a los presentes y alegó que su objetivo era dialogar sobre las afectaciones a la infraestructura local.

Sin embargo, el video y los testimonios del suceso se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde los usuarios recriminaron que la alcaldesa minimizó las demandas de las personas de la tercera edad.

Ni la presidenta municipal ni el Ayuntamiento han emitido una postura oficial al respecto.