Usuarios pueden obtener electrodomésticos con CFE

Renovar una lavadora, un refrigerador o cualquier otro electrodoméstico esencial en el hogar no siempre es sencillo: el costo y la búsqueda de equipos que consuman poca energía pueden convertirse en un reto. Ante ello, laCFE ofrece una alternativa accesible a través de su programa Ahorro Sistemático Integral (ASI). Este esquema permite a los usuarios obtener financiamiento para adquirir electrodomésticos de alta eficiencia a un menor costo, con la facilidad de pagar en plazos de hasta 48 meses mediante cargos directos al recibo de luz.

Entre los productos que entran en el programa están lavadoras, refrigeradores, aires acondicionados e incluso sistemas fotovoltaicos. El trámite de financiamiento es gratuito y para iniciar el proceso, se puede llamar al 800 027 4220 o ingresar al portal oficial del programa para cotizar el electrodoméstico deseado.