Útil reunión de Ejecutivo con Lutnick: Ebrard

El encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, fue calificada como “útil” por el secretario de Economía de nuestro país, Marcelo Ebrard.

Tras el cambio de formato, de presencial a videollamada, el excanciller dijo, en redes sociales, que en la conversación “tuve la fortuna de estar presente. Cordial el intercambio, estimo que será muy útil para las negociaciones comerciales en curso con los Estados Unidos”.

Agregó que viajará a Washington, D.C. para avanzar en las negociaciones bilaterales de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con fuentes consultadas, los temas a tratar por parte del funcionario norteamericano serán autos, autopartes, metales críticos y acero.

Mientras que México busca la eliminación de aranceles al acero, aluminio y automóviles, entre otros temas.

El encuentro por Zoom, que se llevó a cabo en la mañana de este miércoles, se dará una semana después de que Ebrard se encontró con Lutnick durante la reunión de ministros de Innovación del G-20, en Chapel Hill, en Carolina del Norte.

Dicho encuentro se da en momentos en que se espera se den a conocer las fechas de la cuarta ronda de negociaciones de septiembre entre los equipos negociadores de México y de Estados Unidos.

Será difícil que se lleve a cabo la cuarta ronda después del 23 de septiembre próximo, porque el presidente de China, Xi Jinping, visitará Washington el 24 de ese mismo mes, de acuerdo con el experto en comercio exterior, Jorge Molina.

Además de que el 30 de septiembre iniciará el foro de ministros de comercio del G-20, en Milwaukee, una reunión que terminará el primero de octubre, añadió.

La tercera ronda de negociaciones bilaterales de la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se realizó en la tercera semana de julio.

En dicho encuentro se habló de la seguridad económica, trabajo, agricultura, servicios de pagos electrónicos, acero, aluminio, y automóviles.

Concluye reunión virtual

Marcelo Ebrard, indicó que la tarde de este miércoles concluyó el encuentro virtual con Howard Lutnick, quien por las condiciones climáticas no pudo llegar a México para una reunión presencial.