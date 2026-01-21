Uuc-kib Espadas pide boleta aparte para pluris

El consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona se posicionó en torno a la reforma electoral que prepara el gobierno mexicano y presentó sus propuestas que no lograron entrar al documento que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el pasado 12 de enero ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Una de las principales propuestas, que aunque entró con diferencias en la reforma entregada por el Instituto, es la de mantener las diputaciones plurinominales en 200; pero el consejero añadió que cambiaría la forma en que son electos.

Uuc-kib Espadas habló de una boleta alterna para colocar ahí a los candidatos plurinominales de cada partido y que hagan campaña, “de frente a la ciudadanía”, para que los partidos políticos “dejen de poner a impresentables” y los votantes sepan directamente a quien le están otorgando el voto.

La propuesta para los pluris

Uuc-kib Espadas propuso que, de los 500 legisladores de la Cámara de Diputados, se elijan 300 diputados en pequeños territorios a nivel estatal y no a nivel distrital; y los 200 diputados plurinominales se elijan en circunscripciones más amplias, idealmente, cinco en todo el país.

No al voto electrónico

El consejero además se posicionó en contra de que en México se avale, con la reforma electoral, el voto electrónico o por internet, ya que, en su opinión, actualmente el sistema no permite corroborar la identidad del ciudadano que va a emitir el voto y tampoco la secrecía del mismo, lo que sí sucede en la casilla física.