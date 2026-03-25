Va ASF por reducción de costos y ajuste en sueldos

La tarde de ayer martes se llevó a cabo una reunión de trabajo privada entre la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados y el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández.

La diputada federal, Claudia Rivera Vivanco, aseguró que dicho encuentro “representa el inicio de una etapa de transformación profunda en el órgano fiscalizador, marcada por la austeridad republicana y el uso de tecnología para combatir la corrupción en tiempo real”.

Plan ambicioso

La integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y secretaria de la citada comisión informó que, en el marco de dicho encuentro realizado en la sede de la ASF, el auditor superior presentó un “ambicioso” plan de acción para sus primeros 100 días de gestión.

El proyecto incluye una reestructura administrativa integral y una reducción sustancial de costos operativos, que contempla el ajuste en sueldos y salarios de mandos medios y superiores.

Asimismo, se anunció la firma de un convenio de colaboración con las auditorías locales, para establecer una vigilancia mutua que erradique omisiones o malas prácticas en las entidades federativas.

Rivera Vivanco explicó que ahora se dará prioridad a la fiscalización de municipios pequeños que, por condiciones geográficas o falta de recursos, históricamente han quedado fuera de las revisiones, “garantizando que ningún rincón del país sea zona de opacidad”.

La diputada por Puebla hizo especial énfasis en la apuesta por la innovación digital, señalando que la ASF implementará procesos de seguimiento en tiempo real que no solo optimizan el alcance de la fiscalización, sino que elevan la confianza social en el cumplimiento del deber institucional.

Asimismo, celebró la propuesta de crear un catálogo nacional de costos que servirá como parámetro para todas las entidades de la República, asegurando que las obras y contratos públicos se realicen a precios justos, con calidad y sin sobrecostos.