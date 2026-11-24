El senador Luis Donaldo Colosio Riojas anunció que aceptó la invitación de Movimiento Ciudadano para buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora en 2027, con lo que puso fin a las especulaciones sobre su posible participación en la contienda electoral por Nuevo León.

Mediante un video publicado la noche de ayer lunes en sus redes sociales, el legislador federal explicó que tomó la decisión después de un periodo de reflexión sobre su vocación de servicio público, su historia familiar y el legado político de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

“He decidido aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano para competir por la candidatura a gobernador por el Estado de Sonora, mi estado natal”, expresó.

El exalcalde de Monterrey recordó que una de las aspiraciones políticas de su padre, antes de convertirse en candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1994, era gobernar Sonora.

Colosio Riojas manifestó su interés en encabezar un proyecto de gobierno cercano a la población sonorense y reflexionó sobre los sacrificios personales y familiares que implica dedicarse al servicio público.