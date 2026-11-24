El director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en Ingles), Terry Cole, advirtió este lunes que seguirá “exponiendo a funcionarios de gobierno corruptos que conspiran” con los cárteles.

En una publicación en X, tras la captura del viernes de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, Cole dijo que “las alianzas internacionales importan”.

Señaló que la DEA y la Homeland Security Task Force seguirán “compartiendo inteligencia crítica con nuestros socios internacionales de confianza, exponiendo a funcionarios de gobierno corruptos que conspiran con organizaciones terroristas extranjeras designadas”.

“Nuestro compromiso es inquebrantable: desmantelar estas redes, confrontar la corrupción y proteger y defender nuestra seguridad nacional y a nuestros ciudadanos”, subrayó Cole.

“De una forma u otra, se hará justicia. Aquellos que conspiran con terroristas y amenazan nuestra seguridad nacional serán llevados ante la justicia”, aseguró.