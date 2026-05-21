Va Donald Trump contra las remesas

El gobierno de Donald Trump estableció una vigilancia más estricta sobre el flujo de dinero que sale de Estados Unidos a través de las remesas.

En un comunicado, añade que “mi administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por la actividad financiera transfronteriza ilícita, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación”.

Identifica que las transferencias transfronterizas de fondos de bajo valor (comúnmente asociadas con las remesas) han sido utilizadas en ocasiones para facilitar actividades ilícitas como el financiamiento del terrorismo, el tráfico de narcóticos (incluyendo el fentanilo vinculado a carteles en México) y el tráfico de personas. En consecuencia, se implementarán medidas de debida diligencia mejorada para mitigar estos riesgos.

Detalla que “los análisis de tendencias financieras han revelado centros de actividad financiera relacionada con el fentanilo en Estados Unidos, vinculados a cárteles con sede en México”.

Mencionó que “los bancos y otras instituciones financieras también deben prestar atención a los riesgos crediticios que supone la concesión de hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otros créditos al consumo a la población extranjera inadmisible o sujeta a deportación”.

Red Flags

La orden destaca como señales de alerta (“red flags”) el uso de ciertos canales que suelen usarse para el envío de dinero, como el negocios de servicios monetarios no registrados, procesadores de pagos de terceros o plataformas de persona a persona (P2P), y el uso de estos sistemas para realizar pagos “fuera de los libros” que intenten evadir los umbrales de reporte de la Ley de Secreto Bancario.

Agregó que “el Secretario del Tesoro emitirá una advertencia formal a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con la explotación del sistema financiero de los Estados Unidos por parte de personas no autorizadas a trabajar y sus empleadores”.