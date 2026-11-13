Va gobierno por extracción de gas mediante fracking

El Gobierno Federal tiene toda la intención de extraer gas natural mediante métodos no convencionales, también conocidos como fracking o fracturación hidráulica, de acuerdo con la titular la Secretaría de Energía, Luz Elena González, en su comparecencia en la Cámara de Senadores.

Actualmente, Petróleos Mexicanos (Pemex) extrae cuatro millones 870 mil pies cúbicos.

La problemática radica en dos aspectos, el 75 % del abasto de gas natural depende de las importaciones que realiza el gobierno desde Estados Unidos, y la segunda situación es que la petrolera se está viendo presionada para aumentar su capacidad de extracción, satisfacer la refinación nacional y exportar.

Sin embargo, este método de extracción, el cual ha sido controversial, por sus efectos en el medio ambiente, está haciendo evaluado por un comité de expertos que ha respaldado que se continúe mientras que no se realice la facturación hidráulica con agua de uso humano.