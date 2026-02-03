Va MC por Ley Homero para proteger a defensores

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados anunció que impulsará la creación de lo que denominaron Ley Homero, en memoria de Homero Gómez González, defensor de la mariposa monarca asesinado en 2020, para establecer mecanismos de prevención, protección y justicia para defensores ambientales.

La diputada Laura Ballesteros señaló que una de las prioridades legislativas será la protección y defensa del medio ambiente, no solo a través del endurecimiento de penas contra la tala ilegal y el tráfico de flora y fauna, sino mediante la creación de un marco específico de protección para quienes defienden el territorio.

“Cuando hablamos de proteger el medio ambiente, no estamos hablando únicamente de regular y endurecer sanciones en el Código Penal. Estamos hablando también de proteger a quienes lo defienden todos los días en sus comunidades”, dijo previo al inicio de la sesión ordinaria.

La legisladora emecista afirmó que México es, actualmente, el país más peligroso del mundo para quienes defienden la tierra y los recursos naturales.

Datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documentaron en 2024 un total de 94 eventos de agresión, 236 agresiones específicas y 25 agresiones letales, con 309 víctimas en total, de las cuales 301 eran personas defensoras. Se trata de la segunda cifra más alta de la última década, dijo.

“Esta violencia no es aislada ni fortuita. Dos tercios de los ataques están vinculados a conflictos por la tierra, la minería, la imposición de megaproyectos y el despojo del agua por grandes intereses económicos”, expresó.