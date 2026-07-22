Va México por regular trabajo en plataformas

México se anticipó a la regulación del trabajo en plataformas digitales con la reforma laboral de 2024, que incorporó derechos y obligaciones que forman parte del Convenio 193 sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas, aprobado el pasado 12 de junio en Ginebra, Suiza, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Después de dos años de negociaciones entre gobiernos, empleadores y trabajadores, la Organización Internacional del Trabajo avaló el primer convenio de alcance mundial dedicado exclusivamente a quienes trabajan mediante aplicaciones digitales.

Este instrumento establece un piso mínimo de derechos para millones de personas repartidoras, conductoras y prestadoras de servicios en plataformas, sin importar la forma jurídica bajo la que hayan sido contratadas.

El Convenio 193 incorpora temas que México ya llevó a su legislación: acceso a la seguridad social, reglas para determinar cuándo existe una relación laboral, obligaciones para las empresas de plataformas, transparencia en el uso de algoritmos, derecho a revisar las decisiones automatizadas y mecanismos de inspección para garantizar el cumplimiento de la ley.

Protección laboral

La reforma mexicana también responde a uno de los debates que ha marcado la discusión internacional: cómo ampliar la protección laboral sin desaparecer la flexibilidad que caracteriza a este tipo de trabajo. Para ello se diseñó un esquema que permite el acceso pleno a la seguridad social cuando se alcanza un determinado nivel de ingresos, pero mantiene cobertura por riesgos de trabajo para quienes aún no llegan a ese umbral.

México, en lugar de crear una nueva categoría laboral optó por fortalecer la protección social, establecer obligaciones para las plataformas digitales y conservar un margen de flexibilidad para quienes prestan servicios a través de aplicaciones.

Los primeros resultados muestran el alcance de la reforma en México. Al cierre de mayo de 2026, un millón 554 mil 053 personas habían sido beneficiadas por el nuevo marco legal.