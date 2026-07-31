Va PT por prohibir que los menores usen TikTok

Senadores del Partido del Trabajo se pronunciaron por prohibir que menores de edad accedan a plataformas digitales de videos cortos como TikTok y otras, al argumentar que afectan su salud mental y emocional.

Ante ello, pidieron a la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública (SEP), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), advertir sobre los riesgos del uso excesivo de aparatos electrónicos y el consumo de videos cortos en plataformas digitales.

Las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky y Ana Karen Hernández, encabezadas por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, donde también solicitaron a la SEP reforzar los programas de educación para la salud y ciudadanía digital en las escuelas de educación básica.

Lo anterior para promover el uso responsable de dispositivos electrónicos, el cuidado de la salud visual y la prevención de la dependencia a las pantallas.

En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria se advierte que el uso intensivo de redes sociales y plataformas de videos cortos puede afectar la concentración, la memoria, el aprendizaje y el descanso de niñas, niños y adolescentes, al generar una estimulación constante del sistema de recompensa del cerebro.