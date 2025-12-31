Va Salud por campaña de donación de órganos

El secretario de Salud, David Kershenobich, anunció que próximamente se lanzará la campaña nacional “Di sí a la donación de órganos”, con el objetivo de fomentar la cultura de la donación en el país.

Lo anterior al presentar cifras que muestran la eficacia y consolidación del sistema de trasplantes en México.

Durante su exposición en la conferencia matutina del martes, el titular de Salud destacó que en los últimos 12 meses se ha trabajado intensamente para fortalecer la atención médica especializada en trasplantes, subrayando que ningún paciente ha carecido de los medicamentos de inmunosupresión, indispensables para mantener la viabilidad de los órganos trasplantados.

En el caso del trasplante de riñón, informó que se han realizado 2 mil 783 procedimientos, de los cuales el 76 % se llevaron a cabo en hospitales públicos.

En un periodo de cinco años, se han efectuado 14 mil 347 trasplantes, con una sobrevida del 93.5 % cuando el donador es vivo y del 84.2 % cuando proviene de un donador fallecido.

Respecto al trasplante de hígado, durante 2025 se han realizado 245 procedimientos, el 76 % en hospitales públicos, con una sobrevida a cinco años del 71.5 %, cifra que cumple con los estándares internacionales.

Kershenobich resaltó que tanto donadores como receptores pueden retomar una vida normal tras el procedimiento.

En cuanto a los trasplantes de corazón, este año se han realizado 46 intervenciones, incluyendo cuatro trasplantes duales de corazón y riñón, casi en su totalidad en hospitales públicos.

La sobrevida registrada es del 62.9 % a cuatro años, mientras que en procedimientos recientes se alcanzó una sobrevida del 75 %, sin mortalidad hospitalaria.

Asimismo, informó que en 2025 se han llevado a cabo 10 trasplantes de pulmón, tres de ellos en hospitales públicos, y que el país ya se encuentra en condiciones de garantizar resultados exitosos en los órganos donados.

El secretario enfatizó que un solo donador puede salvar hasta ocho vidas, y que la mayoría de los trasplantes se realizan en el sector público, que también garantiza el suministro de medicamentos inmunosupresores a largo plazo.