Va Sheinbaum por diálogo directo con maestros

Al asegurar que su gobierno no reprime y que México es un país democrático, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que a partir de agosto se buscará el diálogo escuela por escuela con maestros para atender sus demandas y no solamente con las “cúpulas” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las cuales no están llevando a ninguna solución.

“¿A quién le vamos a preguntar? Pues ya no a las cúpulas sindicales, sean de la CNTE o de otros. Nos vamos a ir con los maestros, directo, que digan los maestros qué piensan. De hecho, yo lo había planteado ya desde antes. Entonces, a partir de agosto, que lo sepan todas las maestras y maestros de México: la consulta va a hacer con ellos directo, sin intermediarios de nadie”, declaró.

Sin acuerdos

Durante la conferencia matutina de ayer jueves, la mandataria señaló que tras varias reuniones con integrantes de la CNTE no se ha llegado a un acuerdo y desconoce si los líderes sindicales informan a todos los maestros sobre las propuestas presentadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Porque estar nada más encerrados, con una representación sin saber realmente si se informa los acuerdos que se tienen o las propuestas que se hacen a todas y todos los maestros, mejor nos vamos a directo con las maestras y los maestros”, dijo.

En Palacio Nacional, precisó que continuará el diálogo con representaciones sindicales de la CNTE; sin embargo, explicó que todos los docentes del país tienen derecho a conocer las propuestas del Gobierno Federal, por lo que autoridades visitarán escuela por escuela para definir alternativas y atender sus demandas.

Además, la presidenta confirmó que los maestros de la CNTE siguen cobrando su salario, aunque están en paro para realizar marchas y protestar contra la ley del Issste de 2007.

Afirmó que es un acuerdo firmado entre el Gobierno y la Coordinadora en administraciones anteriores, y que se sigue aplicando.

520 boletos del Mundial al pueblo

En otro tema, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que al Gobierno de México llegaron 520 boletos para la Copa Mundial FIFA 2026, los cuales se regalaron a los ganadores de los torneos y copas del Mundial Social para dar oportunidad a niñas, niños, jóvenes o adultos mayores de ser parte de esta justa deportiva.

“Es muy difícil acceder a los partidos, esa es la verdad, los precios de los boletos son muy altos. Entonces, los boletos que nos llegaron al Gobierno ¿qué se hacía antes, hace tiempo? Pues se repartían entre los funcionarios públicos. Y nosotros decidimos que ninguno para funcionario público, que todos tenían que ir a la gente, darle oportunidad a las niñas y a los niños que participaron en los mundialitos o a los adultos mayores de poder ir al Mundial”.

Con Lula da Silva hablan sobre Mundial

Así también, Sheinbaum destacó que el miércoles sostuvo una videollamada con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, donde hablaron sobre las manifestaciones sociales que se presentaron en su país cuando en 2014 albergó la Copa Mundial de Futbol. También explicó que el acuerdo con la empresa Petrobras sigue avanzando.

“Pues fue una llamada, platicamos, me preguntó que cómo estábamos en México; le dije que muy bien. En Brasil, cuando hicieron el Mundial, hubo manifestaciones. Sin embargo, yo considero que es una situación distinta, la de aquí. Pero pues platicamos de ese tema”, informó.

Por otra parte, la mandataria federal defendió la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al asegurar que el acuerdo comercial beneficia por igual a las tres naciones y fortalece la competitividad de América del Norte frente a economías como la de China.

Sheinbaum sostuvo que el T-MEC ha generado beneficios económicos para los tres países y destacó que su continuidad permitiría mantener cadenas de producción integradas, particularmente en sectores como el automotriz.