Valida TEPJF que consejero vote pese a no contar con mica

La Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) eliminó la credencial de elector como requisito para votar ante una situación “extraordinaria”, como perder este documento días antes de los comicios.

Lo anterior, luego de que el consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, perdió su credencial de elector y al estar fuera de los plazos legales, el Instituto Nacional Electoral (INE) le negó reponerla.

Vásquez Sagrero promovió un juicio ante la Sala Xalapa del TEPJF para que se garantice que pueda votar en la consulta de revocación de mandato del titular de la gubernatura del estado, Salomón Jara Cruz.

Para el TEPJF, el hecho de que el consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca perdiera su credencial de elector se trata de una circunstancia extraordinaria y debe garantizarse su derecho al voto.

“Pese a encontrarse inscrita en la Lista Nominal de Electores, enfrentó la imposibilidad material de reponer su credencial para votar dentro de los plazos legalmente establecidos, por causas ajenas a su voluntad.

“Al resolver, la Sala Regional examinó la situación desde la perspectiva de protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, a fin de evitar que el cumplimiento estricto de un requisito administrativo derivara en una restricción injustificada al ejercicio del derecho al voto, sin afectar los principios de legalidad y certeza que rigen los procesos electorales”, resolvió la Sala Xalapa.