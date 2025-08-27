Validan elección del Tribunal de Disciplina

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó la validez de la elección del Tribunal de Disciplina Judicial, tras desestimar nuevamente los acordeones como un elemento que haya influido en el proceso.

Las magistraturas señalaron que si bien se aportaron 87 acordeones como pruebas físicas y 255 digitales, no hay evidencia de su distribución, por lo que la validez se aprobó tres a favor y dos en contra.

El magistrado Felipe de la Mata puntualizó que la mayor parte de las pruebas físicas aportadas son de Ciudad de México, por lo que no se puede acreditar su distribución a nivel nacional.

“Se me ocurren muchísimas maneras de saber si son distribuidos, por ejemplo, levantando entrevistas, efectivamente. Pero esos son los estándares normales.

Ahora, tales elementos no acreditan nada más allá de su existencia en autos, pues no permiten acreditar las circunstancias de su elaboración ni su difusión ni su uso indebido el día de la jornada”, dijo.

La magistrada presidenta, Mónica Soto, señaló que el uso de acordeones se trata de una mera sospecha, ya que no hay indicios de que se hayan utilizado en la elección.

El magistrado Felipe Fuentes sostuvo que las pruebas son insuficientes e impertinentes para acreditar irregularidades que ameriten la nulidad de la elección, ya que no se especifica el tiempo, modo y lugar en que habrían sido distribuidas.

En contra de declarar la validez, el magistrado Reyes Rodríguez apuntó que no se toman en cuenta los acordeones ni su influencia en la elección porque se desconoce su origen y, en cambio, asume que fueron hechos por la ciudadanía.