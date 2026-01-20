Validan iniciativa Salvemos México

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que ha sido notificada por el Instituto Nacional Electoral (INE) del cumplimiento de los requisitos de la ley para que la iniciativa ciudadana presentada por el colectivo Salvemos México, en materia de reforma electoral, inicie su proceso legislativo.

En entrevista con medios de comunicación, señaló que el INE validó esta propuesta, que busca reformar cinco artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “El INE recibió los 136 mil 875 registros que representan el 0.13 por ciento de la Lista Nominal de Electores, como marca la legislación en la materia”.

En ese sentido, dio la bienvenida a la primera iniciativa ciudadana presentada en esta legislatura y la primera en materia electoral, e informó que este miércoles se informará ante la Comisión Permanente para darle el cause legislativo correspondiente.

López Rabadán se reunió este lunes con José Woldenberg, expresidente del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), con quien habló de la discusión que se dará en el Congreso de la Unión en torno a la reforma electoral.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exigió al Gobierno Federal dejar el “sospechosismo” e informar sobre la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio mexicano.

En entrevista con medios de comunicación, la legisladora solicitó que se emita un informe transparente y claro sobre el motivo del arribo de la aeronave militar en espacio aéreo mexicano.

Sostuvo que lo anterior permitirá despejar dudas y saber si hay o no responsabilidad.