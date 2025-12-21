Validan más de 518 mil firmas para la revocación de mandato

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) validó 518 mil 979 firmas de personas que apoyaron el proceso de consulta de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo estatal; lo que representa el 86.06 por ciento de las firmas que se entregaron al órgano electoral local.

De acuerdo con el instituto, esta cifra superó el porcentaje mínimo exigido por la legislación aplicable para la procedencia del mecanismo de participación ciudadana de revocación de mandato.

Asimismo, aseguró, se constató que los apoyos válidos se encuentran debidamente distribuidos en 569 de los 570 municipios que integran el estado de Oaxaca, cumpliendo con el requisito de la dispersión territorial mínima previsto en la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Oaxaca y en los Lineamientos, por lo que se tiene por satisfecho tanto el umbral legal como el criterio de representatividad territorial exigidos.

El único municipio en el que no se registró apoyo ciudadano alguno fue San Juan Tabaá.

Solicitudes

El organismo recibió en total 717 mil 290 solicitudes, de acuerdo con los datos que rindió el viernes el organismo a través del secretario Ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas; sin embargo, invalidó alrededor de 198 mil firmas, por no reunir los requisitos establecidos.