La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el reparto de diputaciones plurinominales bajo el sistema conocido como “cremallera”, aprobado por la mayoría de Morena en el Congreso de Zacatecas, y que generó inconformidad en los partidos de oposición.

Al revisar impugnaciones del PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, PT y el Partido Verde, el pleno de ministros resolvió que es constitucional combinar dos listas de candidaturas para definir las 12 diputaciones de representación proporcional en dicho Congreso, mediante esta modalidad.

Por mayoría de votos, los ministros determinaron que es parte de la libertad de configuración de las legislaturas locales, además de que Zacatecas no es la única entidad que ha adoptado el sistema mediante el cual los partidos políticos combinan dos listas de seis fórmulas, en la que incluyen candidaturas elegidas por ellos y a los “mejores perdedores”.