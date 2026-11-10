Valora Pemex viabilidad del fracking en México

El proceso para la extracción de crudo a partir de métodos no convencional, también denominado como fracking o fracturamiento hidráulico, controversial por su impacto en el medio ambiente, sigue avanzando, y ahora la compañía espera los resultados del pozo de agua, con el que funcionaría esta producción de crudo y gas, señaló Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En comparecencia en la Cámara de Diputados, el directivo señaló que este desarrollo está condicionado a que haya suficiente agua para poder realizar el fracturamiento hidráulico sin que se afecte a las comunidades o el medio ambiente.

Estrategia integral

Recordó que es una estrategia integral y que lo que busca es primero, disminuir la dependencia que se tiene de las importaciones de gas, que buena parte de ellas provienen de Estados Unidos.

“Tenemos la misma cuenca geológica, que si se va a seguir avanzando en ese sentido va a ser única y exclusivamente con que haya agua suficiente y que sea agua salobre.

Bajo ninguna circunstancia se van a utilizar agua dulce o de consumo humano, que tenemos a un lado de nosotros a un comité de expertos que nos están diciendo, que nos están llevando sobre esta ruta y que, si no hay agua suficiente o agua salobre suficiente, no se va a avanzar en el proyecto. Eso que quede clarísimo”, señaló.

En otros temas, Carpio Fragoso reconoció que la compañía todavía tiene una deuda con proveedores y contratistas particularmente de 2024.

Financiamiento

Para resolver esa problemática señaló que esperan echar a andar una segunda parte del programa de financiamiento con Banobras.

La compañía reconoce que tiene deuda con proveedores y contratistas por 23 mil 217 millones de dólares.

Sobre el hecho de Pemex haya sido de las pocas petroleras que ha reportado pérdidas en el tercer trimestre de 2026, en un contexto de altos precios del petróleo y derivados, el funcionario comentó que la problemática de fondo que explica es la deuda que tiene la firma y al pago de intereses que tiene que hacer.

La deuda financiera que tiene Pemex se sitúa cerca de los 77 mil millones de dólares.