Vamos a duplicar la meta de preparatorias: Claudia

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se ampliará el número de lugares para jóvenes en nivel educación media superior en todo el país, por lo que pasará de 200 mil —meta planteada este año— a 400 mil durante el sexenio.

“Los jóvenes tienen que estar en la escuela, por eso estamos haciendo muchas preparatorias. Hoy son 200 mil lugares más en el país y muy pronto vamos a anunciar, porque ha tenido tanta demanda las preparatorias, que vamos por lo menos a duplicar la meta. Van a ser por lo menos 400 mil lugares que desarrollemos durante el sexenio para educación media superior en todo el país”, adelantó.

Inaugura Tecnológico Agropecuario

Durante la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 330, la mandataria reiteró que busca aumentar el número de preparatorias en todo el país, pues muchos jóvenes que egresan de la secundaria no tienen acceso a preparatorias cercanas a su domicilio. En ese sentido, afirmó que en el marco del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México que contempla a 11 municipios, se construirá una preparatoria y una Universidad Rosario Castellanos o Benito Juárez en cada uno, además de fortalecer obras de agua potable y drenaje.

En su intervención, la jefa del Ejecutivo también destacó que el viernes supervisó la construcción de la planta potabilizadora del lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli, para llevar agua 22 millones de habitantes de la zona Metropolitana del Valle de México.

“Eso es por un lado, ahora estamos acá visitando e inaugurando esta preparatoria que tiene la orientación agropecuaria, y es parte también de el plan integral para la zona oriente del Valle de México. Son 10 municipios del Estado de México que juntan alrededor de 10 millones de habitantes, creciendo alrededor de la Ciudad de México y su crecimiento hizo que no llegaran suficientes servicios, transporte, educación, salud. Y decidimos, junto con la maestra Delfina, poner manos a la obra y atender a estos 10 millones de habitantes de la zona oriente. ¿Cómo? Repavimentando calles, mejorando el acceso a agua potable, haciendo obras de drenaje, educación, salud”, explicó.

CBTA No. 330, inversión de 50 mdp

Por otro lado, Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 330 tuvo una inversión de 50 millones de pesos, su construcción comenzó en junio del año pasado y terminó en abril de este año.

Señaló que tiene una superficie de más de 3 mil metros, con 12 aulas, laboratorios y en una segunda etapa, se ampliará la construcción a 2 mil 500 metros cuadrados. Dicha unidad está especializada en la producción agropecuaria, lechera, avícola y porcina.

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó que la inauguración de este Bachillerato Nacional forma parte del plan que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, para que ningún joven, ninguna joven que quiera seguir estudiando se quede sin espacio.

“Como esta escuela, se han construido 20 en todo el país y están en construcción otras 30. Vamos a lograr más de 200 mil lugares para todas y todos aquellos que quieren estudiar. Y, además, todas y todos tienen su beca Benito Juárez, más de 4.3 millones de jóvenes tienen su beca Benito Juárez. Y la beca Rita Cetina, que está en 5.6 millones de jóvenes de secundaria, y la beca Rita Cetina de útiles y uniformes, que en estos días ya se está depositando a casi 10 millones de niños y niñas.

El programa de Vivienda en Puebla

Más tarde, en Puebla, Claudia Sheinbaum Pardo entregó 32 nuevas viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 301 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y 657 constancias de finiquito de créditos impagables del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), como parte de su política de vivienda que a nivel nacional beneficiará a 12 millones de familias, lo cual, dijo, significa un cambio profundo que demuestra que el pueblo y el gobierno son uno mismo.

“En total, todo el Programa de Vivienda de nuestro sexenio va a beneficiar a 12 millones de familias, prácticamente una tercera parte de todas las familias de nuestro país. Fueron muchos años de gobiernos que vieron por unos cuantos. Fueron por lo menos 36 años de gobiernos que hicieron del Infonavit lo que quisieron, el Fovissste, no aumentó el salario mínimo, ya ni nos queremos acordar de aquellos tiempos. Pero hay que recordar lo que fue aquella, le llamamos nosotros ‘noche neoliberal’, porque el neoliberalismo fue un modelo económico y una forma de gobernar que le hizo mucho daño al pueblo de México. Se gobernaba para unos cuantos, para que unos cuantos se siguieran enriqueciendo a costa del pueblo de México”.