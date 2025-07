Vamos a llegar a acuerdo con gobierno de EE. UU.

Claudia Sheinbaum aseguró que México llegará a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, esto ante el anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 30 por ciento a todos los países del mundo; sin embargo, puntualizó, la soberanía del país nunca se negociará.

“La carta establece claramente que se busca llegar a un acuerdo para que no haya estos aranceles. Entonces, lo ponen para el 1º de agosto. Y nosotros creemos que —por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros— que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que vamos a llegar, por supuesto, a mejores condiciones. Siempre he dicho que en estos casos lo que hay que tener es cabeza fría para afrontar cualquier problema”.

“Pero, además, yo me siento muy segura porque hay algo que tenemos en el gobierno, y es que representamos a nuestro pueblo, representamos la dignidad del pueblo de México. Y el pueblo de México es resistente, si lo saben los yaquis; valiente, si lo saben los yaquis. Y además, siempre triunfa, el pueblo de México siempre triunfa, y así vamos a avanzar entre todas y todos. Y además tenemos claro qué podemos trabajar con el gobierno de Estados Unidos y tenemos claro qué no. Y hay algo que no se negocia nunca: es la soberanía de nuestro país”, informó luego de inaugurar el Hospital Comunitario Vícam Switch.

Recordó que el viernes 11 de julio, una delegación mexicana de las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, Hacienda, Seguridad Pública y Energía se reunió con los Departamentos de Estado, de Comercio y de Energía, además del Consejo de Seguridad Nacional y la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para instalar una mesa debajo permanente binacional.

Refuerza IMSS-Bienestar en Baja California

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda expresó su respaldo a la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo porque, afirmó, ”los mexicanos podemos sentirnos orgullosos de que tenemos en usted a la mejor presidenta del mundo”.

En la inauguración del Hospital General Regional No. 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la presidenta anunció una inversión superior a 430 millones de pesos para fortalecer el sistema IMSS-Bienestar en el estado.

Con estos recursos económicos se van a renovar quirófanos, garantizar abasto de insumos y contar con personal médico y de enfermería suficiente, consolidando así el acceso a la salud como un derecho.

El nuevo hospital cuenta con 216 camas, 42 especialidades, tecnología de última generación, y atención médica para más de 318 mil derechohabientes que antes debían trasladarse a otras ciudades como Tijuana.

La gobernadora Ávila Olmeda destacó que este tipo de obras reflejan la esencia de la Cuarta Transformación: poner al pueblo en el centro de las políticas públicas y priorizar a quienes más lo necesitan.

La visita presidencial reafirma la coordinación entre los gobiernos federal y estatal para garantizar el bienestar del pueblo de Baja California, expresó.

Inaugura sala de hemodinamia

Desde La Paz, Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración de una nueva sala de hemodinamia en el Hospital de Especialidades IMSS Bienestar “Juan María de Salvatierra” y anunció una inversión adicional de 300 millones de pesos (mdp) para fortalecer a la institución en esta entidad.

“Y en este caso, tomamos la decisión de apoyar a Baja California Sur con 300 millones de pesos adicionales, a partir de ahora, porque no van a faltar recursos; cuando se trata de la salud del pueblo no puede faltar ningún recurso. Eso significa equipamiento, personal, que todos los centros de salud y hospitales funcionen, atender también a todas las demandas laborales de los compañeros que trabajan en los centros de salud y hospitales”, informó.